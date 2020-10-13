МёдКуплюПродам
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Номер: 226928
2020-10-13 16:32:21 (GMT +4 часа)
Продавец: Апиора
Организация: ООО АПИС
Сфера: Магазин
Находится: Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
Мобильный телефон: +78003010069
Почта Email:
Skype:
Site: http://apiora.ru
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Договора
Мёд каштановый цена 1150 руб.
Мёд в сотах цена 1100 руб.
Мёд акациевый цена 590 руб.
Интернет-магазин натуральной продукции Апиора предлагает мёд и продукты пчеловодства, а также лечебные и косметические товары, в состав которых входят пчелопродукты.
Более 7 лет ответственной работы, свыше 20 тысяч выполненных заказов, доставка по всей России, возможен наложенный платеж / оплата при получении, кроме дальних регионов страны. Более подробно на сайте интернет-магазина!

Цены актуальны на момент подачи объявления:
Каштановый мёд - 1150 руб/кг
Акациевый мёд - 590 руб/кг
Липовый мёд - 650 руб/кг
Гречишный мёд - 550 руб/кг
Донниковый мёд - 520 руб/кг
Чернокленовый мёд - 520 руб/кг
Взбитый крем-мед 250 мл с ягодами/фруктами/орехами - 210 руб/шт
Мёд в сотах - 350 руб за ~300 г
Деревянные ложки для мёда - 50 руб/шт

Пчелопродукты:
Нативное маточное молочко в термосе 1 г - 300 руб, 15 г - 1490 руб
Адсорбированное маточное молочко 8 г - 170-190 руб, 50 г - 490-570 руб
Пыльца 100 г - 250 руб, 500 г - 690 руб
Перга 100 г - 390 руб, 500 г - 1190 руб
Прополис 20 г - 190-220 руб
Водный экстракт прополиса различных объемов от 15 мл до 350 мл
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